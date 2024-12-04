Vedat Milor'u çileden çıkaran lahmacuncuda neler yaşandı? Milor'dan yeni açıklama

Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde gittiği bir lahmacuncuda izinsiz fotoğrafı çekildiği için rahatsız olmuş ve tepki göstermişti. Milor, "Yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem. Kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Ben bunlara rıza göstermedim. Ben burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" demişti.

"Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor"

Okan Bayülgen'in 'Muhabbet Kralı' adlı programına konuk olan Milor, yaşananlarla ilgili konuştu.

Milor, şunları söyledi:

"Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor, kendi YouTube kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz. Ben zaten çekiyorum. Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum. Ya da ağzım açıkken göstermek istemiyorum. Benim rızam olmadan videomun çekilmesini istemedim. Bunun dışında böyle bir şey olmasa da insanın temel hakkı var. Mahremiyet hakkı. Benim iznim, rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Zaten çok beğendim lahmacunu, çok başarılıydı onu da söyledim. Benim tepkim kendimi korumak. Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Beni rencide ediyor aslında. Şu ana kadar kaç kişi fotoğraf çektirmek, istenmesi sevgi belirtisi olarak alıyorum tek bir ricam oluyor o da fotoğraflarda tabela olmasın. Orada şef arkamdan 'tabelayı da göster' deyince tepkim ortaya çıktı."