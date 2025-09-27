  1. Ekonomim
  3. Vefat eden iş insanı Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir gözaltına alındı
Vefat eden iş insanı Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Vefat eden iş insanı Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir gözaltına alındı
Vefat eden ünlü iş insanı Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Nadir’in hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle yakalama kararı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtiliyor. 

Neriman Nur Nadir’in sosyal medya paylaşımları üzerinden “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandığı öğrenildi.

Miras davası sürüyordu

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Nadir’in paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir de hedef alındı. Birol Nadir, bu süreçte hak iddiaları için hukuk yoluna başvurdu ve avukat aracılığıyla dava açtı.

Savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti

Savcılık kaynaklarına göre, Nadir ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğu yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.

Hakkında birçok şikâyet olduğu belirtildi

Dosyada yer alan bilgilere göre, Nadir’in sosyal medya platformlarını yoğun şekilde kullandığı, bu paylaşımlar nedeniyle hakkında birçok şikâyet olduğu belirtildi.

