Vefat eden ünlü yazar Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı'nın kitapları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü yazar Alev Alatlı'nın vefat haberini duyurdu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda;



"Alev Hanımı kaybettik.



Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerinde bulundu.

Alev Alatlı kimdir?

Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yaptığı Tokyo’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den (Nashville, Tennessee) aldı.

Bilâhare felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College’de başladı. İlahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974’te Türkiye’ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılmıştır. Aydınlanma Değil, Merhamet! adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da "Mikhail A. Sholokhov 100. Yıl Roman Ödülü"nü kazanmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 10.12.2012 tarihli toplantısında, yazar Alev Alatlı'ya "Fahri Doktora" unvanı verilmesine karar verilmiş; unvan, 25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle takdim edilmiştir.

Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne lâyık görülmüştür.

19 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etmiştir.

Alev Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanmıştır. Kurulda ayrıca Orhan Gencebay, Murat Bardakçı, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Ümit Meriç gibi isimler yer almaktadır.

2 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da KOAH ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kitapları ve eserleri

Söyleşi

1. Kelebek Etkisi Söyleşileri I (2021)

2. Kelebek Etkisi Söyleşileri II (2021)

Nasihatname

1. America the Beautiful - Fesüphanallah! Nasihatname 1 (2019)

2. All American He-Man - Hafazanallah! Nasihatname II (2019)

Roman

Yaseminler Tüter Mi Hala? (Ocak 1985)

İşkenceci (Aralık 1986)

Kadere Karşı Koy A.Ş. (1995)

Or'da Kimse Var mı?

1. Viva La Muerte (Yaşasın ölüm) (1992)

2. 'Nuke' Türkiye (1993)

3. Valla Kurda Yedirdin Beni (1993)

4. O.K. Musti Türkiye Tamamdır (1994)

5. Beyaz Türkler Küstüler (2013)

Schrödinger'in Kedisi:

1. Kâbus (2001)

2. Rüya (2001)...

Gogol'un İzinde:

1. Aydınlanma Değil, Merhamet! (2005)

2. Dünya Nöbeti (2007)

3. Eyy Uhnem! Eyy Uhnem! (2008)

İnceleme - Deneme

Aydın Despotizmi (1986)

Eylül (1998)

Hayır Diyebilmeli İnsan (2005)

Şimdi Değilse Ne Zaman

Yorumsuz

Derleme

Batıya Yön Veren Metinler

Bize Yön Veren Metinler

Tercüme

Haberlerin Ağında İslam (özgün adı: Covering Islam) (1985)- Edward W. Said

Filistin'in Sorunu (özgün adı: The Question of Palestine) (1986) - Edward W. Said

En Emin Yol "Akvam ül-Mesâlik'li Marifat Ahval el-Memalik" (Kasım 1986) - Tunuslu Hayreddin Paşa

Diğer

Köşe Yazarları ve Obskürantizm (araştırma)

Ayrıca yazarın internet sitesi tartışma grubuyla birlikte hazırladığı Safsata Kılavuzu isimli bir kitabı vardır. (Ocak 2001)