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Galatasaray'ın efsane basketbolcularından Prof. Dr. Nur Danişmend hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski basketbolcusu ve bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend 81 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın efsane basketbolcularından Prof. Dr. Nur Danişmend hayatını kaybetti
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Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından Nur Danişmend yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 6838 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından, kulübümüzün kurucuları arasında yer alan Emin Bülend Serdaroğlu'nun torunu ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da Danişmend'in vefatı için, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

 

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