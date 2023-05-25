Vekaletle kurban fiyatları ne kadar? 2023 vekalet kurbanlık fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Vekalet kurban ücretleri arttı mı, ne kadar arttı?

Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi ve yurt dışı kurban vekaleti için vekil, müvekkilin fiziki olarak biraraya gelme zorunluluğunun olamadığını belirterek, sözlü veya yazılı olarak olduğu gibi telefon, faks, internet gibi iletişim araçları ile de vekalet verilebileceğini açıkladı.

2023 yılında kurban kesme vekalet ücreti ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkan Erbaş sosyal medya hesasından şu paylaşımı yaptı:

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz."

2022'de vekalet kurbanlık fiyatları ne kadardı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022'de vekalet kurbanlık fiyatlarını yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak açıklamıştı. Vekalet kurbanlık fiyatları geçen yıla göre 3.700 lira artmış oldu.