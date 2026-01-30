"Vekil maaşı yetmiyor" diyen AK Partili Özcan'dan açıklama

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, samimi ve dostane bir sohbet ortamında dile getirdiği bazı ifadelerin kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek gözlemlediğini bildirdi.

Vatandaşların ekonomik şartları ve geçim mücadelesinin her zaman birinci gündemleri olduğunu belirten Özcan, değerlendirmelerinin bazı mecralar tarafından bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ifade etti.

Şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerinin, milletvekilliği görevinin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik olduğunu kaydeden Özcan, söz konusu ifadelerin bir şikayet değil, kamuoyunda yanlış bilinen bazı teknik hususlara ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığını aktardı.

Hiçbir sözünde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Milletvekilliği makamı, bizler için bir imtiyaz alanı değil, milletimizin emanetini omuzlarımızda taşıdığımız bir hizmet makamıdır. Vatandaşlarımızın refahı için çalışmayı şiar edinmişken, şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır. Milletvekili olarak üstlendiğimiz görev, sadece yasama faaliyetlerinden ibaret olmayıp, günün her saati hemşehrilerimizle bir arada olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve kapımızı çalan her vatandaşımızı en iyi şekilde ağırlamayı gerektirir. Saha ziyaretlerimizden misafirlerimize gösterdiğimiz ev sahipliğine kadar, aslında milletimize en iyi hizmeti ulaştırabilmek ve her an ulaşılabilir kalabilmek içindir. Kamuoyunun böylesine suni bir tartışma ile meşgul edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz."

Mestan Özcan ne demişti?

Özcan, Çorlu'da düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özcan, milletvekili maaşları ve özlük haklarına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Özcan, "Milletvekilliği maaşı yetmiyor mu?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim: Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira."

"Meclis lokantasına da zam yaptılar"

Meclis lokantasının yemeklerinin ucuz olmasına yönelik yöneltilen soruya, Özcan, "Hep zam yaptılar. Zamlı yiyoruz. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum. Bir dahaki dönemde siz de milletvekili olun, gelin. Bakın, ben size söylüyorum, çalışmadan da ben vereyim. Siz birkaç ay değerlendirin." dedi.