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Vekilliği düşürülen Can Atalay: Vekilliğim yeniden tanınsın

Vekilliği düşürülen Can atalay bir açıklama yaptı. Atalay "AYM'nin hak ihlalleri sonucu tahliye edilmemi bekliyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Vekilliği düşürülen Can Atalay: Vekilliğim yeniden tanınsın
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Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararında "Yok hükmündedir" denilmişti.

AYM'nin kararının ardından Atalay, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Atalay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Anayasa’nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın “olmayan hükümlerle”, “olmayacak işlemlerle” seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler”. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Anayasa’nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler. Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan “anayasal kriz”dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum.

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