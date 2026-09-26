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Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
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Katıldığı bir programda aniden rahatsızlanan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı.Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Bunun üzerine Ağbaba ambulansla önce Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

Hastanede tedavi altına alınan Ağbaba'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin ilerleyen dakikalarda açıklama yapılması bekleniyor.