Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Katıldığı bir programda aniden rahatsızlanan YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Ağbaba, katıldığı bir program sırasında aniden rahatsızlandı.
Bunun üzerine Ağbaba ambulansla önce Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Ağbaba'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin ilerleyen dakikalarda açıklama yapılması bekleniyor.