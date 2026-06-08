Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez Türkiye'ye geldi, Erdoğan ile görüşecek

Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Rodriguez'in ziyaret kapsamında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın daveti üzerine ülkemize gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Sayın Delcy Rodriguez’i İstanbul’da karşıladık. pic.twitter.com/Yy4tI3G27a — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 7, 2026

Rodriguez geçen haftadan bu yana Hindistan'da bulunuyor. Burada Narendra Modi hükümetiyle enerji, ticaret ve yatırım konularını görüşen Rodriguez'in, seyahatin bir sonraki durağı olarak İstanbul'a uğraması bekleniyor.

Türkiye ile Venezuela arasında güçlü siyasi ilişkiler bulunuyor.

Erdoğan, ocak ayında ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak New York'taki bir gözaltı merkezine götürülen ve hakkında federal bir ceza davası açılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakın ilişkilere sahipti.

Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılmasının ardından Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle görevi devraldı. Rodriguez o tarihten bu yana, Chevron'un faaliyetleri de dahil olmak üzere ABD'nin Venezuela'daki çıkarlarının genişletilmesini denetledi.

Maduro, Türkiye'yi birçok kez ziyaret etmiş ve Venezuela'daki muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in, 2018 başkanlık seçimlerinin tartışmalı sonuçlarının ardından onu gayrimeşru ilan ettiği Ocak 2019 döneminde Erdoğan'dan destek görmüştü.

Maduro ayrıca Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olmuştu. Bu temas, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmesinin önünü açmış ve özellikle madencilik ile altın sektörlerinde olmak üzere ticaret hacmi 2023 itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmıştı.

Türkiye ve Venezuela arasındaki güçlü bağlar

Yaklaşan ziyaret hakkında bilgi sahibi kişiler, Rodriguez'in Türkiye'nin yıllar boyunca verdiği desteği unutmadığını ve yeni girişimlerle ticaret ile yatırımları derinleştirmeye açık olduğunu Middle East Eye'a söyledi.

Venezuela hakkında bilgi sahibi bir kişi ise Ankara'nın özellikle ülkenin petrol ve altın sektörleriyle ilgilenebileceğini ifade etti.

Türkiye ve Venezuela'nın enerji bakanları, Şubat 2024'te petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarını kapsayan iki ayrı mutabakat zaptı imzalamıştı. Aynı yıl Maduro, iki ülkenin Türkiye'nin Venezuela'nın güneyindeki sahalardan altın çıkarmasına yönelik bir anlaşma da imzaladığını açıklamıştı.

Ancak ABD'nin Venezuela'nın enerji ve madencilik sektörlerine uyguladığı ağır yaptırımlar, iki ülkenin bu alanlarda daha ileri adımlar atmasını engellemişti.

Trump yönetimi bu yılın başlarında söz konusu yaptırımların bir bölümünü hafifletti. Bu durumun, Türk kamu ve özel sektörünün Venezuela'ya yatırım yapmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Maduro'nun iktidardan uzaklaştırılmasının ardından Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle görevi devraldı. Rodriguez bu süreçte, Chevron başta olmak üzere ABD'nin Venezuela'daki ekonomik çıkarlarının genişlemesini yönetti.