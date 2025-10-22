Vergi dairesi müdür yardımcılarına inceleme yetkisi için Meclis'e ek madde önerisi sunuldu

Vergi Daireleri Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Derneği (VDM) tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesinde yer alan “Vergi Dairesi Müdürleri” ibaresinden sonra “ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları” ifadesi eklennesi istendi. Bu değişiklikle, vergi dairesi müdür yardımcılarına da vergi inceleme yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Madde gerekçesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatında mal müdürlüklerinin kademeli olarak vergi dairesi müdürlüklerine dönüştürülmesi sürecinin sürdüğü belirtiliyor. Ancak birçok yeni müdürlükte yeterli sayıda asil müdür bulunmadığından, müdür yardımcılarının vekaleten görev yaptığı vurgulanıyor.

İnceleme talepleri hızla artıyor

Bu durumun, vekaleten görev yapan müdür yardımcılarının düzenlediği inceleme raporlarının mahkemelerde yetkisizlik gerekçesiyle iptal edilmesine ve kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Ayrıca, Gelir İdaresi’nin Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP) ve Vergi Denetim Kurulu’nun Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) uygulamalarıyla birlikte inceleme taleplerinin hızla arttığına dikkat çekildi.

2025/2 sayılı KDV İç Genelgesi’ne göre sahte belge yönünden yapılan incelemelerin 1 yıl içinde tamamlanması gerektiği hatırlatılarak, bu yükün azaltılması için mevcut kadroların yetkilendirilmesinin zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

“Bütçeye ek yük getirmeyecek”

Teklifte, vergi dairesi müdür yardımcılarının kurum içi sınav ve mülakatlarla mevzuat yönünden yeterliliklerini kanıtladıkları, dolayısıyla bu düzenlemenin devlet bütçesine ek bir mali yük getirmeyeceği vurgulandı.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, vergi dairesi müdür yardımcıları da vergi dairesi müdürleri gibi vergi inceleme raporu düzenleme yetkisine sahip olacak.