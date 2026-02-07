Vergi müfettişleri 748 milyar lira yakaladı: Matrah farkında rekor!

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü.

Buna göre Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadelede tarihinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

VDK, inceleme, izaha davet, gözetim ve teftiş gibi denetim araçlarını, birbirini tamamlayacak şekilde kurguladı. Bu yöntemle geçen yıl 748 milyar liralık matrah farkı ve 294 milyar liralık vergi ve ceza tutarı ile rekor rakamlar elde edildi.

Toplam mükellef sayısının ne kadarının denetlendiğini gösteren denetim oranı 2024 yılında yüzde 2,91 iken bu dönemde yüzde 6,72'ye çıktı.

Büyük mükelleflere öncelik verildi

Vergi incelemelerinde, yaklaşık 469 milyar lira matrah farkı üzerinden 101,6 milyar lira vergi tarhiyatı ve 172,6 milyar lira ceza rakamına ulaşıldı. Matrah farkının yüzde 90'ı büyük ve orta ölçekli mükellefler nezdinde gerçekleştirilen incelemelerden elde edildi.

Bu kapsamda tespit edilen matrah farkının 325,3 milyar lirası, sahte belge fiillerinin dışında kalan, tahsil kabiliyeti yüksek genel inceleme konularından kaynaklandı.

İncelenen her 4 mükelleften 3'ü geriye dönük 5 sene içerisinde ilk kez incelendi. Böylece, daha önce incelenmemiş mükelleflere odaklanılarak denetimin işletmeler üzerindeki yükünün adil şekilde dağıtılması sağlandı.

İzaha davet sonucu elde edilen matrah artışı da rekor kırdı

Başkanlıkça geçen yıl izaha davet edilen mükellef sayısı, bir önceki yıla göre üç katına çıkarak 51 bin 356 oldu. VDK tarafından, 2024 yılında, 16 bin 495 mükellef izaha davet edilmişti.

İzaha davet yoluyla artırılan matrah farkı, geçen yıl 86,8 milyar liranın, tahakkuk eden vergi de 6,3 milyar liranın üzerine çıkarak bu denetim türünde kaydedilen en yüksek rakamlara ulaşıldı.

Başkanlık, geçen yıl, yeni bir denetim türü olarak gözetim ve uyum programlarını da devreye almıştı. Gözetim ve uyum programları kapsamında 135 bin mükellefe ulaşıldı. Vergi müfettişlerinin yönlendirmesi ve mükelleflerin gönüllü uyumu sonucunda vergi matrahında 136,8 milyar lira tutarında artış elde edildi.

Yurt genelinde teftiş ve fiili envanter çalışmaları devam ettirildi

Vergi dairesi müdürlükleriyle yürütülen teftiş çalışmalarıyla da geçen yıl 31 bin 309 mükellefin düzeltme beyannamesi vermesi sağlandı. Böylece, yaklaşık 55 milyar lira matrah farkı ve 8,5 milyar lira vergi tarhiyatına ulaşıldı.

Aynı dönemde vergi müfettişleri 1415 adreste fiili envanter sayımı da yaptı.

"Vergiye gönüllü uyumu artıracak yaklaşımı sürdüreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, VDK'nin geçen yıl farklı denetim türlerinde en yüksek matrah, vergi ve ceza rakamlarına ulaşarak rekor kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de bu çizgi korunacak. Teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve risk temelli analizlerle vergiye gönüllü uyumu artıracak, böylece kamu maliyesini güçlendiren bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Kayıt dışılıkla mücadelede kararlı duruşumuzu sürdürürken, mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran, rehberlik ve önleyici mekanizmaları öne çıkaran bir strateji izliyoruz. Vergi müfettişlerimizi yürüttükleri bu özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum."