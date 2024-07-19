Vergi paketinin geliri hesaplandı: 150 milyar lira kaynak bekleniyor

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya artırılmasını da içeren vergi paketi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek Meclis’e sunuldu.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine göre, vergi paketinin sağlayacağı gelirin büyük kısmının asgari kurumlar vergisinden gelmesi bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan hesaplamalarda da vergi paketinden saplanacak gelirin toplamda 150 milyar TL tutarında olacağı öngörülüyor.

Yurtiçinde asgari kurumlar vergisinden sağlanacak kaynağın 70 milyar lira olması beklenirken, küresel asgari kurumlar vergisinden de yıllık 40 milyar lira gelir elde edilmesi hesaplanıyor.

En büyük gelir asgari kurumlar vergisinde

Toplamda 110 milyar liralık kaynak sağlaması beklenen asgari kurumlar vergisi, vergi paketinin en büyük gelir kalemini oluşturuyor.

EYT’li çalışanlar için işverene sağlanan prim desteği kaldırılırken, bu kalemden de 13,7 milyar lira tasarruf edileceği hesaplanıyor. Kısa vadeli sigorta primlerinin oranının yüzde 2,25’e çıkarılmasının da yıllık 10,9 milyar lira kaynak sağlaması bekleniyor.

Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançlarına uygulanan istisna daraltılırken, bu kalemden 7,2 milyar lira, deniz taşıtlarına KDV avantajının sınırlandırılmasıyla 5,4 milyar lira, serbest bölge kazanç istisnasının da ihracatla sınırlandırılmasıyla 2,5 milyar lira kaynak artışı hesaplanıyor.

Yurtdışına çıkış harcının artışı 4,3 milyar TL gelir sağlayacak

Yap-işlet-devret modeli ile kamu özel işbirliği projelerinin kazançlarında alınan kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması da 557 milyon liralık ek kaynak oluşturacak.

Yurtdışı çıkış harcının 150 liradan 500 liraya çıkartılmasıyla yıllık 4,3 milyar lira gelir sağlanması bekleniyor.