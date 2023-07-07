Vergi ve harç zamlarına muhalefetten tepki

KDV, Şans Oyunları, Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri (BSMV) ile bazı harçların oranları yeniden belirlenerek belirli oranlarda artırıldı.

Vergi ve harç artışlarına CHP'li siyasilerden tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sarayda yaşayıp itibardan tasarruf etmeyenler, seçim sonrası faturayı yine vatandaşa kesti!

Resmi Gazete’de yer alan CB kararlarıyla:

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6091 TL'den 20.000 TL'ye çıktı.

KDV %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a çıkarıldı.

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı %50 artırıldı.

Tüketici kredilerinde BSMV %10'dan %15’e çıkarıldı.

Şans Oyunları vergisi %10, %14 ve %20 oranlarında artırıldı." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da zam kararlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"İşte Türkiye yüz yılı!

Tüm Türkiye' nin uykuda olduğu vakit AKP Genel Başkanının bir imzasıyla;

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete için Katma Değer Vergisi %8’den %20’ye,

Cep telefonlarından alınan harç 6 bin 91 TL'den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Noter, pasaport ve vize harçları ise yüzde 50 arttı."