“Vergi yükseltirsek otomotiv treni yine kaçar”

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobillerde yüzde 10 ÖTV matrah sınırının 1 milyon 450 bin liraya yükseltilmesinin, yerli otomobil Togg açısından önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor. Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ kurucu ortağı, yeminli mali müşavir Nazmi Karyağdı, eski normalde vergilendirmenin cari açığı kapatmak için yapıldığını ancak yeni normalde bu durumun değişmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye’de yerli otomobil üretimindeki gecikmeyi yüksek ÖTV’ye bağlayan Nazmi Karyağdı, “Elektrikli otoda satış arttıkça vergiyi yükseltirsek otomotiv trenini yine kaçırırız” dedi. Türkiye’nin Togg ile yerli otomobil alanında sanayileşme ve dijitalleşmede yeni bir aşamaya geçtiğini dile getiren Nazmi Karyağdı, “Uzun yıllara dayalı önemli bir tecrübeye sahip olan Türk otomotiv ve yan sanayii böylelikle yeni ekonomik düzene geçişte güçlü şekilde önemli bir adım attı” diye konuştu.Otomotiv ana ve yan sanayini desteklemenin ilk adımının sektörün önündeki engelleri kaldırarak atılabileceğine değinen Karyağdı, bu kapsamda atılacak en önemli adımın ise vergi reformu olduğunu bildirdi. Eskiden yüksek gelir elde etmek için verginin kullanıldığını dile getiren Karyağdı, eski vergi politikası yenilenerek otomobil vergilendirilmesinde yeni strateji belirlenmesini istedi. Vergi sisteminin Türkiye’de otomotiv sanayinin gelişmesini önemli ölçüde engellediğini ifade eden Karyağdı, yerli otomobil üretimdeki gecikmenin de bu sistem kaynaklı olduğuna vurgu yaptı. 19 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motor gücü 160 kW altında yüzde 10 ÖTV’ye tabi elektrikli oto matrah sınırının 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltilmesini önemli bir adım olarak nitelendiren Nazmi Karyağdı, bir sonraki vergi basamağının yüzde 60 olduğunu belirtti. Karyağdı, elektrikli otomobilde satışlar artıp fosil yakıtların satışı düştükçe elektrikli otoya uygulanan vergilerin artırılmasının, otomotiv sanayinde trenin bir kez daha kaçırılması anlamına geleceği uyarısında bulundu.

“1990’da yüzde 5 olan vergi yükü bugün yüzde 116”

Nazmi Karyağdı ve Bülent Taş’ın 13 Kasım’da vergialgi.com’da yayımladıkları makalede, fosil yakıtlı araçlarda yapılan hatanın, elektrikli otomobiller için de yapılmaya başladığı kaydedilerek, ilk etapta en düşük verginin yüzde 3 en yüksek verginin yüzde 15 olduğu hatırlatılmıştı. Daha sonra en düşük verginin yüzde 10, en yüksek verginin yüzde 60’a yükseltildiğine dikkat çekilen makalede, bu şekildeki vergileme modelinin sektörün gelişmesi açısından sakıncalı olduğuna vurgu yapıldı. Makalede 1990’lı yıllarda vergi yükünün araç bedelinin yüzde 5’i kadar olduğuna dikkat çekilirken, bugün söz konusu oranının yüzde 116’ya kadar çıktığı, vergisiz fi yatı 463 bin lira olan aracın vergili fi yatının 1 milyon lira olduğu kaydedildi.