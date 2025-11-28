  1. Ekonomim
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle, veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esaslar güncellendi.

Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, veteriner teşhis ve analiz laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izinlerini, bu laboratuvarlarda çalışan personelin niteliklerini, tutulacak kayıtlar ile teknik, sağlık, hijyenik şartlara uyumuna ilişkin esasları düzenliyor.

Düzenlemeye göre, bu laboratuvarların kuruluş izni için ilgili ücretin ödendiğine dair belge aranacak.

Daha önce enstitünün ilgili bölümünde görevli iki uzman veteriner hekim tarafından incelenen belgeler, kuruluşun faaliyet alanına uygun şekilde ilin veteriner hizmetleri yönünden bağlı olduğu veteriner kontrol enstitüsü müdürlüklerinde görevli yetkin personelce değerlendirilecek.

Meskende kurulan veya insan ikametinin bulunduğu binalarda iş yeri vasfı olan laboratuvarlarda, ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ile zoonoz hayvan hastalıklarının teşhisi yapılamayacak.

Ulusal referans laboratuvarı, referans oldukları hastalıkların teşhisinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından belirlenen ve teşhiste metot birliğine alınmış tüm analiz metotlarında teşhis yapmakla yükümlü olacak.

