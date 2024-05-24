Veterinerler “uyutma yasasına” uymayacak: Meslek yeminimize bağlı kalacağız, yaşatacağız

Ekonomim - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), TBMM’ye sunulacağı belirtilen ve sokakta yaşayan hayvanların 1 ay içerisinde sahiplenilmemesi halinde uyutulatak öldürülmesini öngören yasaya uymayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin TVHB tarafından yapılan yazılı açıklamada ötenazi uygulamasına yönelik olarak, genel uygulamanın sağlıklı hayvana yapılmasının meslek etiğine aykırı olduğu, ancak tıbbi gerekçeye dayalı olarak yapılabileceği vurgulandı.

"Ötanazi sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz veteriner hekimleri veteriner fakültelerinden insanlara, hayvanlara ve içinde yaşadığı doğaya duyarlı, toplumsal refah için çaba harcayan, meslek ahlakına sahip kişiler olarak yemin ederek mezun olurlar. Tasarıda olduğu söylenen ötanazi işlemi, hayvanların tıbbi yöntemler yoluyla, hızlı, ağrısız ve acısız bir şekilde yaşamının sonlandırılması anlamına gelmektedir. Ötanazi, ölümle karşı karşıya kalınması halinde, acının ve ağrının kalıcı olduğu veya hafifletilemediği durumlarda tıbbi gerekçeler ile uygulanan bir yöntemdir. Veteriner hekimler aldıkları eğitim ve ettikleri meslek yemini gereği tedavi ile ötanaziyi mümkün olduğu kadar geciktirmek, hayvan refahını sağlamak için çaba harcarlar. Ötanazi sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabilir ve sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz.”

Açıklamada, 2004 yılında itlaftan vazgeçildiği hatırlatılarak, getirilecek düzenlemenin geriye gidiş olduğu söylendi. Ayrıca, kuduz ve hayvandan insana geçen hastalıklar konusunda da ileri sürülen savlara karşılık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduzla mücadelede sokak hayvanlarının itlafına karşı çıkıldığı vurgulandı.

Sorunun temeli ve çözüm önerileri

TVHB açıklamasında mevcut sorunun mevcut yasaların emrettiği koruma önlemlerinin uygulanmaması nedeniyle popülasyon artışından kaynaklandığı belirtilirken, çözüm önerileri şöyle sıralandı: