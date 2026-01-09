Veyis Ateş'in "Mehmet Akif Ersoy beni neden suçladı anlamadım" dediği iddia edildi

  1. Ekonomim
Habertürk’e yönelik uyuşturucu soruşturmasında, Mehmet Akif Ersoy’un Veyis Ateş’i suçlamasının ardından cezaevindeki ilk karşılaşmada Ersoy’un Ateş’e kalp işareti yaptığı öne sürüldü. Ateş’in suçlamaları reddettiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı tarafından Habertürk'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmanın merkezinde yer alan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya Veyis Ateş’in başlattığını söylemişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, ikilinin ilk cezaevi karşılaşmasında, Ersoy'un Ateş'e kalp işareti yaptığını kaydetti.

Yarkadaş'ın aktardığına göre Ateş, avukatlarına "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim kendisiyle öyle bir hukukum da yok zaten" dedi.

Ateş'in "Bana bu kadar laf söyledikten, beni suçladıktan sonra benim cezaevine getirildiğim gün bir de karşı kabinden bana kalp işareti yaptı. Bana niye kalp işareti yaptı onu da anlamadım. Zaten ben de herhangi bir işaret falan da yapmadım" dediği öne sürüldü.

