VFS Global’den vize başvurusu yapacaklara kritik uyarı: Bu tuzağa düşmeyin

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Türkiye’de Birleşik Krallık ve Schengen ülkeleri dahil 28 ülkenin vize başvuru süreçlerinde resmi aracı kurum olarak hizmet veren VFS Global, ücret karşılığında randevu veya vize garantisi sunduğunu iddia eden kişi ve kuruluşlara karşı uyarıda bulundu.

Şirketin açıklamasında, vize randevularının ücretsiz olduğu ve yalnızca VFS Global’in resmi kanalları üzerinden alınabileceği vurgulandı. VFS Global adına hareket ettiğini öne sürerek para karşılığında randevu ya da olumlu vize sonucu vaat eden kişi ve kurumlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Randevu sisteminde güvenlik önlemleri artırıldı

VFS Global, randevu sistemlerinin kötüye kullanılmasını önlemek ve başvuru sahiplerinin randevulara güvenli şekilde erişmesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri uyguladığını bildirdi.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, bu önlemler arasında şüpheli e-posta alan adlarının engellenmesi, e-posta başına randevu sınırlaması ve olağan dışı IP erişimlerinin otomatik olarak bloke edilmesi bulunuyor.

Sistem kapsamında ayrıca VPN kısıtlamaları, bekleme listesi uygulaması ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulaması gibi yöntemler kullanılıyor.

Vize başvuruları için resmi kanallar uyarısı

VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk, başvuru sahiplerine seyahat planlarını mümkün olduğunca erken yapmalarını ve vize işlemlerinde yalnızca şirketin resmi kanallarını kullanmalarını tavsiye etti.

Aslantürk, açıklamasında randevuların ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatarak, ücret karşılığında randevu veya olumlu vize sonucu vaat eden hiçbir kişi ya da kuruluşun VFS Global adına hareket etmediğini belirtti.

Şirketin randevu sistemini kötüye kullanmaya yönelik girişimlere karşı güvenlik önlemlerini sürekli geliştirdiğini ifade eden Aslantürk, başvuru sahiplerinin randevulara güvenli ve adil biçimde erişmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Garantili vize” iddialarına yönelik soruşturma

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da vize danışmanlığı ve randevu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlere ilişkin soruşturma yürütmüştü.

Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin sosyal medya ve internet üzerinden “garantili vize” ve “garantili randevu” vaatleriyle ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetleri yerine getirmedikleri durumlarda ise tahsil ettikleri ücretleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddiaları incelendi.

Söz konusu soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.