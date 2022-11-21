VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilerin alabildiği VGM bursu için başvuru süreci başladı. VGM bursu başvuruları 21 Kasım'da başlarken, 30 Kasım'da kadar VGM burs başvuru işlemleri devam edecek.

2022-2023 eğitim yılı için ortaöğrenim VGM burs başvuruları 21 Kasım'da sona ererken, bu tarihten itibaren ay sonuna kadar olan süreçte yükseköğrenim öğrencileri VGM bursu başvurusu yapabilecek.

VGM burs başvuruları önceki yıllarda da olduğu gibi yine kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek burs için başvuru işlemleri kurumun internet sitesinde "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" sayfasından yapılıyor.

Bu ekranda Yükseköğrenim VGM burs başvurusu ve yabancı öğrenci yükseköğrenim burs başvurusu için bağlantılar yer alıyor. Burada ilgili bağlantıya tıkladıktan sonra öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru ekranına giriş yapabiliyor.

VBM bursu ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz öğrencilerle paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara göre yeni yılın ilk haftasında VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.