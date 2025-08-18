Videoları milyonlar izlenen ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez gözaltına alındı

Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez gözaltına alındı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, Gülmez'in silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Satışını yaptığı ürünleri tanıttığı videolarla ünlenen Ersan Diamond'ın çok sayıda ünlüye de satış yaptığı biliniyor. Gülmez'in Instagram'da 755 bin takipçisi bulunuyor.