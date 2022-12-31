Vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen projenin ana firma yetkilisi E.Y, şantiye şefi M.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Vinç firması sahibi İ.K hakkında da gözaltı kararı verildiği, İstanbul'da ikamet eden şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.

Dördünün kimlikleri belirlendi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada Ümit Kara (39), Aslan Akkaya (38), Ali Şükür Duru (41) ve Yıldırım Sarı'nın (38) hayatını kaybettiğini, vefat eden 2 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Köşger, yaralılar Mücahit Çiftçi (27) ve Hacı Kent'in (49), hayati riskinin bulunmadığını da bildirdi.

Kimlik teşhisi için DNA incelemesi

Öte yandan ölenlerin kimlik teşhisi için aile ve yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

Ailesince kimlik teşhisi yapılan ve yakınlarına teslim edilen Aslan Akkaya'nın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Vefat edenler arasında yer alan Baykal Gündüz ve Fesih Çiftçi'nin ise kimlik teşhis sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmadığı iddiası

Cenazelerin teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen aileler ve avukatları gazetecilere açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siler, perişan durumda olduklarını belirterek, "Daha kaç can gidecek. Bugün 6 kişi yarın başka bir sayı. Para, hırs için bu yapılanlar yeter. O kadar çocuk yetim kaldı. Canımız yanıyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Vinç devrilmese dahi, 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur. Vinç baştan başa bir hata." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybettiği belirtilen ancak kimlik teşhisi beklenen Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık." diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Yıldırım Sarı'nın kuzeni Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında da kuzeniyle aynı konteynerde bulunduğu, vinç parçalarının Yıldırım Sarı'nın bulunduğu kısma düştüğü, Kenan Sarı'nın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Vinç sökülüyor

Kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.

Olay yerine getirilen iki vincin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı.

Olay

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.