  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. VIP araçta seyyar botoks yapan sahte doktor yakalandı
Takip Et

VIP araçta seyyar botoks yapan sahte doktor yakalandı

Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VIP araçta seyyar botoks yapan sahte doktor yakalandı
Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G., VIP aracıyla yakalandı.

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks ilacı, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. VIP aracında yapılan işlemlerin kurulan bir internet sitesinden de paylaşıldığı öğrenildi.

Gündem
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası görüldü! Sanıklardan ‘şortlu’ savunma geldi
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı davasına ‘şortlu’ savunma damga vurdu
MSB açıkladı: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
ALTIN İÇİN ALIM ZAMANI MI?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme
Ankara'da sürpriz Erdoğan ile Bahçeli zirvesi
AYM'den konfor tazminatı kararı! Devlet mahkuma 100 bin TL ödeyecek
AYM'den konfor tazminatı kararı! Devlet mahkuma 100 bin TL ödeyecek