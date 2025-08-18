  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
Takip Et

Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
Takip Et

Olay, Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi.

Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 18 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 18 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 41 gözaltı
5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 41 gözaltı
İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
İBB soruşturması | İnan Güney ve 43 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!
İZBAN kullanacaklar dikkat: Tüm seferler iptal edildi!
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Bodrum yerli turist için lüks oldu!
Bodrum yerli turist için lüks oldu!