  3. Virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı. 

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı, ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

