Visa, UNDP ve Habitat Derneği işbirliğiyle yeni nesillere İstanbul'da “Afet Bilinci” eğitimleri veriyor

Visa, afetlere karşı daha bilinçli nesiller oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliği ile İstanbul’da yeni bir eğitim programını hayata geçirdiğini duyurdu. Öğretmenlerin ve çocukların afet bilincini artırmayı hedefleyen “Afet Bilinci Eğitimleri” projesi ile deprem, yangın, sel gibi ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkan afetler ve acil durumlar konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında hali hazırda 3 bini aşkın çocuğa eğitim verilirken, nihai olarak 5000 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Toplumsal fayda için çalışıyoruz

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Afet bilincine sahip nesillerin yetişmesi, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlıyor. Visa olarak, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğinde eğitim konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve erişim gücümüzü Afet Bilinci Eğitimleri ile öğretmen ve çocukları, dolayısıyla toplumu başta deprem olmak üzere afetler konusunda bilinçlendirmek üzere kullanmak istedik. Ülkemizde 40. yılımızı kutladığımız böylesi bir yılda toplumsal fayda çalışmalarımız kapsamında bu projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 'Afet Bilinci Eğitimleri' projemizin, insan hayatını koruma ve maddi kayıpları en aza indirme hedefine ulaşmada önemli bir adım olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Japonya’dan eğitim modeli örnek alındı

Öğretmenlerin ve çocukların afet bilincini artırmak üzere oluşturulan eğitim içerikleri jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış ve ekibi tarafından Japonya’da uygulanan bir programdan model örnek alınarak hazırlandı. Acil durum ve afetlerle ilgili temel kavramlar, depremler, afetlerle ilgili alınması gereken önlemler ve bilinen yanlışlar, meteorolojik afetler, insan kaynaklı afetler ve afetlerde ruhsal travma ile baş etme yolları gibi başlıklar eğitim müfredatını oluşturuyor.

Çocuklara oyunlu eğitim

Proje kapsamında, çocuklara içeriği daha verimli biçimde aktarmak üzere bir “Afet Oyunları” modülü de tasarlandı. Projenin gönüllü eğitmenleri bu oyun aracılığıyla afete hazırlık, doğru davranış ve müdahale ile ilgili bilinç artıracak eğitimleri çocuklara aktarıyorlar. Eğitimler sonucunda çocukların aldıkları bilgiyi özümseyerek, ailelerine, sınıflarına ve kendi yakın çevrelerine yaymaları amaçlanıyor. Böylelikle eğitimlerin, çarpan etkisiyle daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Eğitim içerikleri ve oyunlar, hibrit şekilde gerçekleştirilecek 10 saatlik bir eğitmen eğitimi programı ile 50 öğretmene aktarıldıktan sonra hayata geçti. Afet oyunları için ayrıca 4 saatlik uygulamalı bir eğitim de gerçekleşti.

Proje İstanbul genelinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürütülmeye devam ediyor.