Vize devine araştırmada çarpıcı sonuçlar: Randevular bloke edildi, acenteler tarafından satıldı

NTV'de yer alan habere göre küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports, 168 ülkede 4 bin 105 merkezi bulunan küresel bir vize firmasının işleyişine dair araştırma yaptı. Çalışmada 12 ülkeden 14 medya kuruluşu yer aldı. Çalışma sonunda hazırlanan raporda çarpıcı sonuçlar çıktı.

Rapora göre, vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu, bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Aynı zamanda kişisel verilerin güvenle saklanması noktasında da ihlaller olduğu saptandı.

Randevuları botlarla bloke ettiler

Raporda başvurularda SMS ile bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığına yer verildi.

Üçüncü taraf aracı kurumların, bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, karaborsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirtildi.

Rüşvet vakaları bildirilmedi

Şirketin, bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi.

Raporda, pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitlere de yer verildi.

Kişisel veriler güvende değil

Eski çalışanların bilgilerine, Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada, kişisel verilerin güvende olmadığı da tespiti de yer aldı.

2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilen saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri ihlali nedeniyle 5 bin Euro ceza verdiği ortaya çıktı.

Türkiye'de randevu mağduriyeti sürüyor

Türkiye'de Schengen vizesi mağduriyeti gündemden düşmüyor.

Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler randevu bulmakta zorlanıyor. Karaborsaya düşen randevular 300 ila 500 euro Erası değişen fiyatlarlar satılıyor. Hatta acil durumlarda bu rakam bin Euro'ya kadar çıkıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir açıklama yaparak bu duruma tepki göstermişti. Bağlıkaya, "Bu duruma bir 'dur' denilmeli." ifadesini kullanmıştı.