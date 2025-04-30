Vize randevusu krizi derinleşiyor! Ret oranı yüzde 70’i aştı

Yurt dışına çıkmak isteyen binlerce Türkiye vatandaşı, vize başvurularında artan prosedürler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Schengen ülkelerine yönelik başvurularda ret oranının yüzde 70’i aştığı bildirilirken, randevuların yoğunluk nedeniyle aylar sonrasına verilmesi, özellikle iş, eğitim ve sağlık gibi acil gerekçelerle çıkış yapmak isteyenler için büyük bir engel oluşturuyor.

Günlük Schengen başvuru sayısı 850’den 350’ye indirildi

Sözcü gazetesine konuşan acente temsilcilerine göre, Almanya’ya gidip geri dönmeyenlerin sayısındaki artış, bu ülkenin randevu politikasında ciddi kısıtlamalara yol açtı. Almanya’nın Türkiye’den kabul ettiği günlük Schengen başvuru sayısının 850’den 350’ye indirildiği bildirildi. Uygulamanın vizeye başvurmak isteyenler arasında tepkilere neden olduğu ifade ediliyor.

“Randevular saniyeler içinde tükeniyor"

Vize Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Çalışkan, sektördeki 25 yıllık deneyimine rağmen bu ölçekte bir sıkışıklığa ilk kez tanıklık ettiğini söyledi. Çalışkan, büyükelçiliklerin işlemleri özel aracı kurumlara devretmesiyle birlikte randevu bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini belirterek, “Randevular saniyeler içinde tükeniyor, hatta bazıları yasa dışı biçimde satılıyor. Üstelik vize başvurusu kabul edilmese bile 250 euroya kadar çıkan ücretler iade edilmiyor” dedi.

“Yurt dışı çıkış engeli”

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yaşanan süreci “yurt dışı çıkış engeli” olarak tanımlayarak, “Bu iktidar döneminde Türk vatandaşları Kapıkule’nin ötesine geçemez hale geldi. 85 milyon yurttaş adeta fiilen yurt dışı çıkış yasağına tabi tutuluyor” açıklamasını yaptı.

Belgelerin eksik sunulması durumunda vize reddi kaçınılmaz

Schengen başvurularında son dönemde uygulamaya giren ek belge talepleri, süreci daha karmaşık hale getiriyor. İktidara yakın kaynaklara göre, başvuru yapan şirket çalışanlarından son üç aya ait bireysel banka harcama dökümleri istenmeye başlandı. Belgelerin eksik sunulması durumunda vize reddi kaçınılmaz oluyor. İngiltere vizesinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Günlük randevu sayısı artırılmış olsa da, başvurular büyük ölçüde “premium” ücretli sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 6 bin pound ödeyebilen ve yeterli mali güce sahip başvuru sahiplerine bir sonraki güne randevu verilebiliyor. Bu başvuruların büyük kısmını, çocukları İngiltere’de eğitim gören aileler oluşturuyor.

Vatandaşlar bu tablo karşısında seyahat planlarını ertelemek zorunda kalıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla Schengen Bölgesi’ne tam üye olan Bulgaristan ve Romanya için de benzer yoğunluklar yaşanıyor. İki ülke için başvuru süreçlerinin de diğer AB ülkeleri kadar karmaşık hale geldiği ve randevu almanın oldukça güçleştiği bildiriliyor.

Vatandaşlar ise bu tablo karşısında seyahat planlarını ertelemek zorunda kalıyor; turizm acenteleri ve vize danışmanlık firmaları ise hem artan taleple hem de memnuniyetsizlikle baş etmeye çalışıyor.