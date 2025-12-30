Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ı yıkan ölüm haberi!

Usta sanatçı Volkan Konak’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşayan ailesine bir acı haber daha geldi. Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla annesini kaybettiğini duyurdu.

31 Mart 2025’te konser için bulunduğu KKTC'de sahnede fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın ani ölümü, sanat camiasında ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Annesini kaybetti

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Selma Konak, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Bir yılda ikinci büyük acı yaşayan Konak'ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Annesinin vefatıyla yıkılan Selma Konak, üzücü haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur.''