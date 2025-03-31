Volkan Konak'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler hastaneye koştu

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında fenalaştı. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayatını kaybetti.

Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bayram nedeniyle Kıbrıs'ta programı olan ünlüler Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastaneye koştu.

Sibel Can hastaneye koştu

Sibel Can Volkan Konak’ın vefatı sonrası hastaneye geldi. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın acı haberini hastanede aldı. Can, gözyaşlarına boğuldu.

Hakan Altun soluğu hastanede aldı

Şarkıcı Hakan Altun, Volkan Konak'ın rahatsızlandığı haberini duyar duymaz hastaneye gitti. Ünlü şarkıcı, Volkan Konak için 'Çok özel bir dostumuzdu. Konuşacak hiçbir şey' dedi.

Mansur Yavaş'tan Volkan Konak için taziye mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti. Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz'in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil, bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CHP'li Murat Emir: Hep gönüllerimizde olacak

CHP Grup başkanvekili Murat Emir de "Kuzeyin oğlu Volkan Konak'ı yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Benzersiz güçlü gür sesi ve yorumuyla, kişiliğiyle, söylemleriyle 7'den 70'e herkesi fetheden büyük sanatçı hep gönüllerimiz de olacak" paylaşımını yaptı.