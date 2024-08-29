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VUK Genel Tebliği Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in duyurduğu enflasyon düzeltmesine ilişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Haber Merkezi
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VUK Genel Tebliği Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını belirtmiş ve "Yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz." demişti.

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Şimşek'in enflasyon düzeltmesi duyurusunun ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

GİB'den yapılan açıklamada "Enflasyon düzeltmesi yapılması gereken 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde, enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğü bulunan mükelleflerden 31/12/2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL'nin altında olanlar tarafından enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik hazırlanan 563 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmiştir." ifadeleri yer aldı.

VUK Genel Tebliği'ne buradan ulaşılabilir.

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