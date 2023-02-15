Vural Savaş hayatını kaybetti
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 84 yaşında hayatını kaybetti. Savaş, bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu.
1972’de mesleğe başlayan Vural Savaş, Aralık Hâkimliği, Gülnar Hâkimliği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği gibi görevlerde bulundu. 1987 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi.
1997 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.
28 Şubat sürecinde Refah Partisi ile Fazilet Partisi’ne kapatma davası açtı. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 7 Eylül 2002’de DSP’ye katıldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 28 Eylül 2013’te CHP üyesi oldu.