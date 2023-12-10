Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti. Tedavi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabından ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Vuslat Doğan Sabancı, dünyanın en önemli ekonomi gazetelerinden Financial Times'a röportaj verdi. Ağustos ayında yapılan ve bu hafta sonu yayınlanan röportaj için İstanbul'daki evinde çekilen fotoğrafını ise Instagram hesabından yayınladı. Vuslat Sabancı, uzun bir aradan sonra sosyal medyada ilk kez kendisini paylaştı.

Sabancı paylaşımında, "Financial Times’ın özel çalışması için röportaj vermek büyük keyifti. Bu önemli yayında Vuslat Vakfı’nın Cömert Dinleme konusunda yaptığı çalışmalara yer vermesi beni ayrıca mutlu etti. Ağustos ayında yapılan röportaj bu hafta sonu yayımlandı. Rosanna Dodds'a ve resimler için Kerem Uzel’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.