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Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk mesaj

Geçen Ağustosta Yunanistan açıklarında eşi Ali Sabancı ile birlikte deniz kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. “Salyangozun Mektubu” başlıklı duygusal yazısında Vuslat Sabancı, “Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk mesaj
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Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti. 

Kaza gününden bu yana sağlık sorunları uğraşan ve tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı. 

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İşte Vuslat Doğan Sabancı'nın o duygusal paylaşım: 

Bir kaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu. 

Mektubunda şunu söylediğini duydum: Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde.