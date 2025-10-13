Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı

Ayrılıklarını bir fotoğrafla duyuran Ali Sabancı ve Vuslat Doğan, şu açıklamayı yaptı:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi.

Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi.

Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üçi konu var:

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık.

İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı"

İki yaz önce kaza geçirmişlerdi

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 akşamı Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında sürat motoruyla kaza geçirdi.

Çiftin içinde bulunduğu bot, kayalıklara çarparak parçalandı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. Yanlarında bulunan iki çocukları ise hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından bölgeye Yunan sahil güvenliği sevk edildi. İlk müdahaleleri Leros Devlet Hastanesi’nde yapılan Sabancı çifti, daha sonra Bodrum üzerinden İstanbul’a getirildi.

Ali Sabancı, kaza sonrası akciğer sönmesi, kaburga ve yüz kırıkları nedeniyle ameliyat edilirken, Vuslat Doğan Sabancı’nın da yüz bölgesinden ciddi yaralar aldığı bildirildi.

Sabancı çiftinin tedavileri uzun bir süre özel bir hastanede devam etti. Kaza sonrası yapılan açıklamalarda çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattıkları duyuruldu.