Welt yazdı: Almanya Yıldırımhan ve Tayfun füzelerine talip

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Alman Welt gazetesinin haberine göre ABD'li şirketlerle ortak üretime paralel olarak Türkiye'den silah sistemleri satın alınması da gündemde.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre gazetenin AB ve NATO kaynaklarına dayandırdığı haberde, Avrupa'da savunma alanında açığa çıkan boşluğu doldurmak üzere Alman ve ABD'li silah şirketleri arasında ortak girişimler kurularak 2028'den itibaren Tomahawk füzelerinin Almanya'da üretimine başlanması planları üzerinde çalışıldığu yazıyor.

Bu modelde, Bavyeralı MBDA şirketi ile ABD'li silah şirketi RTX (Raytheon) arasında kurulan ve NATO için Patriot füzeleri üretmesi planlanan ortak girişimin (COMLOG) örnek alındığı belirtiliyor.

Washington'ın da desteklediği belirtilen bu model sayesinde Almanya'nın silah üretimini çeşitlendirmesi, ABD silah sanayisinin güçlendirilmesi ve ABD yönetimi üzerindeki Avrupa baskısının azalması gibi hedeflere ulaşılması mümkün olacak.

İran savaşı nedeniyle eriyen stokları doldurmaya çalışan Trump yönetimi böylece kendi envanterindeki Tomahawk füzeleri gibi sistemleri ihtiyaç durumunda başka yerlerde de kullanabilecek.

Almanya'da Tomahawk üretimi planlarıyla ilgili görüşmelere üretici RTX şirketinin de katıldığı, en iyi senaryoda üretime 2028 yılında başlanabileceği belirtiliyor.