WhatsApp grubunda tehdit mesajı soruşturmasında 2 öğrenciye gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında kurulan WhatsApp grubunda paylaşıldığı öne sürülen tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 öğrenci gözaltına alındı.
17 Nisan 2026 tarihinde Çocuk Büro Amirliği'ne intikal eden olayda, lise öğrencilerinin bulunduğu WhatsApp grubunda tehdit içerikli konuşmaların yer aldığı ihbar edildi. Yapılan incelemede söz konusu mesajları yazdığı belirlenen C.Y. ve B.İ.T. isimli 2 öğrencinin kimlikleri tespit edildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan yaşı küçük şüphelilerin 18 Nisan 2026 tarihinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, suça sürüklenen çocuklar hakkında eğitim tedbiri uygulanmasına yönelik adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildikleri kaydedildi.