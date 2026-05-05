WhatsApp’ta yeni dolandırıcılık yöntemi: 50 bin TL hediye kartı tuzağı

Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte siber dolandırıcılık girişimlerinde belirgin bir artış yaşanıyor. Son günlerde Türkiye’nin önde gelen kahve markalarından birinin logo ve kurumsal kimliği taklit edilerek hazırlanan sahte bir kampanya, “50 bin TL değerinde hediye kartı” vaadiyle çok sayıda kişiyi hedef alıyor. WhatsApp başta olmak üzere mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden paylaşılan linklere tıklayan kullanıcılar, kendi bilgilerini tehlikeye atmış oldu.

Dolandırıcıların, Anneler Günü gibi özel günleri kullanarak belirli temalarla hazırladıkları kampanyalar, geçmişte de birçok kişiyi mağdur etmişti. Bu kez, gerçek web sitesine oldukça benzetilen sahte platformlar üzerinde kullanıcılar, ödül kazanma umuduyla kişisel verilerini paylaşmaya yönlendirildi.

Kişisel veriler hedefte

Kampanya mesajında, kullanıcıya ilk olarak WhatsApp’tan gönderilen bir bağlantıya tıklaması isteniyor. Ardından açılan sayfada, kullanıcının “kaç kahve içtiniz?” gibi gündelik sorulara yanıt vermesi gerekiyor. Sonraki adımda ise dokuz kutudan birinin seçilmesi talep ediliyor. Kullanıcı, ödül kazandığına inandırıldıktan sonra linkin farklı kişilere ve WhatsApp gruplarına gönderilmesi şart koşuluyor. Son süreçte ise telefon numarası, adres ve benzeri kişisel bilgiler toplanarak mağdurlardan detaylı veri çekiliyor.

Uzmanlar, bu tür oltalama yöntemlerinin yalnızca bireylerin kişisel bilgilerini tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda cihazların siber saldırılara açık hale gelmesine de neden olduğunun altını çiziyor. Kötü niyetli web sitelerine girenlerin cihazlarından IP adresleri alınabiliyor ve siber tehditler bundan sonraki süreçte artabiliyor.

Kamuoyunda yankı uyandıran olay sonrası ilgili kahve zinciri yaptığı resmî açıklamada, kendilerinin böyle bir kampanya ile bağlantısı olmadığını net şekilde belirterek önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde Kahve Dünyası markası ve ismi kullanılarak sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda sahte kampanya içeriklerinin dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Söz konusu içeriklerde yer alan “anket doldurarak para kazanma” gibi ifadelerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kahve Dünyası olarak, müşterilerimizin güvenliği ve kişisel verilerinin korunması en büyük önceliğimizdir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup, içeriklerin kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Resmî kampanya ve duyurularımız yalnızca Kahve Dünyası’nın kendi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaktadır. Tüketicilerimizin bu tür şüpheli içeriklere itibar etmemelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."