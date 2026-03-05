WSJ’den çarpıcı iddia: Hatay’da düşürülen İran füzesinin hedefi İncirlik Üssü’ydü

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) dün “Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve enkazının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü” yönünde açıklama yaptığı İran füzesiyle ilgili uluslararası basında yeni bir değerlendirme yayımlandı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, füzenin asıl hedefinin Güney Kıbrıs olduğunu, teknik arıza nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini belirtti. Ancak bu açıklama, Amerikan gazetesi Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde yer alan bilgilerle çelişti.

"Hedef İncirlik Üssü'ydü"

WSJ'nin üst düzey bir ABD'li yetkiliye ve bölgesel bir kaynağa dayandırdığı rapora göre, İran'dan ateşlenen ve Suriye-Irak hava sahasını aşarak Türkiye'ye giren balistik füze, bilinçli ve doğrudan bir şekilde Türkiye'nin güneyindeki kritik bir askeri tesise kilitlenmişti: İncirlik Hava Üssü.

Haberde, "ABD, Amerikan kuvvetlerine ev sahipliği yapan önemli bir Türk askeri üssüne doğru ilerleyen bir İran füzesini düşürdü" ifadeleri kullanılarak, uzun yıllardır ABD Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki en önemli lojistik ve operasyonel merkezlerinden biri olan İncirlik'in İran tarafından "meşru hedef" sayıldığı ileri sürüldü.

"Füzeyi tespit eden ABD savaş gemisi imha etti"

Olayın askeri detaylarını da paylaşan WSJ, füzenin havada nasıl parçalandığını netleştirdi. Dün MSB'nin "NATO hava ve füze savunma unsurları" olarak tanımladığı müdahalenin, Doğu Akdeniz'de görev yapan bir ABD Donanması muhribi (Destroyer) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Füzeyi tespit eden ABD savaş gemisi, ateşlediği önleyici füzelerle (muhtemelen SM-3) İran balistik füzesini İncirlik'e ulaşmadan Hatay semalarında imha etmeyi başardı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nden (NATO) de sert bir açıklama geldi. NATO yetkilileri, ittifakın tam üyesi Türkiye’nin toprakları ve askeri üslerinin hedef alınmasını şiddetle kınadıklarını duyurdu.