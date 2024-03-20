WSJ’den, Türk bankaları için Rusya analizi: Arka kapı kapanıyor…

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrasında Türkiye'deki firmalarla bankaların Rusya ile karşılıklı ticarette temkinli davranmaya başladığını yazdı.

ABD hamlelerini agresifleştirdi

"Rusya'nın küresel bankacılık sistemine açılan arka kapısı kapanıyor" başlıklı haberde, Kremlin'in 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından, Batılı ülkelerin yaptırımlarına takılmamak için Körfez ülkeleri ve Rusya'yla ilişkilerini koruyan Avrupa ülkeleriyle iş yapmaya odaklandığı hatırlatıldı.

Haberde, ABD'nin son dönemde yaptırım hamlelerini agresifleştirdiği, bunun da Rusya'nın küresel bankacılık faaliyetleriyle bağını koparmaya başladığı savunuldu.

16 Türk şirkete yaptırım uygulanmıştı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçen ay yayımladığı açıklamada, ticari faaliyetleriyle Rusya'ya destek sağladığı gerekçesiyle 93 firmanın yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Bu şirketlerden 63'ü Rusya, 16'sı Türkiye, 8'i Çin, 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikisi de Kırgızistan'daydı. Ayrıca listede birer tane Hindistan ve Güney Kore merkezli şirket de yer alıyordu.

Rusya'dan Türkiye'ye fon girişleri durduruldu

Analizde, yaptırım listesinin açıklanmasının ardından Türkiye'deki durumun farklılaştığı savunularak "ABD yönetiminin, Ankara'yı Rusya'yla artan ekonomik ilişkilerini düzeltmeye zorlamasıyla Türkiye'de iklim değişti" yorumu yapıldı.

Bu firmalardan bazılarına finansal danışmanlık yapan Ömer Gencal, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Ödeme almakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Bir dönem HSBC Türkiye'nin varlık yönetim biriminin direktörlüğünü yapan Gencal, "Son zamanlarda bazı bankalar, Rusya'dan Türkiye'ye fon transfer işlemlerini durdurduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ticaret yüzde 34 düştü

Ticaret Bakanlığı'nın 3 Mart'ta açıkladığı verilere göre, şubat ayında Rusya'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 düşerek 670 milyon dolar oldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da şubatta yaptığı açıklamada, Rus ve Türk bankaları arasında para transferlerinde "ciddi sorun yaşandığını" doğrulamıştı. Yerhov, "bazı Türk bankalarının Rus şirketleri adına ödeme yapmayı reddetmesiyle ilgili Türk yetkililerle yoğun görüşmelerde bulunduğunu" söylemişti.

BAE'li Emirates NBD, Ruslara ait birçok hesabı kapattı

Diğer yandan haberde, ABD'nin yaptırım listesinin ardından en büyük değişimlerden birinin BAE'ye ait Dubai merkezli bankacılık devi Emirates NBD'de gerçekleştiği yazıldı.

Kimliğini paylaşmayan ABD'li yetkililer, bankanın Rusya'nın büyük petrol faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğünü ve Ukrayna savaşının ardından "servetleri için güvenli bir liman arayan Ruslara hizmet vermek amacıyla ayrı bir birim kurduğunu" söyledi.

WSJ, bankanın söz konusu birimini kapattığını, Rusya'dan Ruble cinsi para transferlerini almayı durdurduğunu ve genellikle en az 5 milyon dolardan fazla para içeren veya yaptırımlarla bağlantılı kuruluşların açtığı, Ruslara ait çok sayıda hesabı kapattığını bildirdi.