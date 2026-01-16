X çöktü mü? Yeni tweetler neden yüklenmiyor?

Sosyal medyada en çok sorulan soru ''X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?'' oldu.

16 Ocak itibarıyla sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtmeye başladı. Kullanıcılar en son paylaşımların yüklenmediği şikayetinde bulundu.

Akşam saatlerinde X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında giderek arttı. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.