X çöktü mü? Yeni tweetler neden yüklenmiyor?
16 Ocak Cuma günü saat 18.00 civarında X'e (Twitter) erişim sorunu yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcı uygulama ve web sitesi üzerinde erişim problemi yaşamaya başladı.
Sosyal medyada en çok sorulan soru ''X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?'' oldu.
16 Ocak itibarıyla sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını belirtmeye başladı. Kullanıcılar en son paylaşımların yüklenmediği şikayetinde bulundu.
Akşam saatlerinde X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında giderek arttı. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.