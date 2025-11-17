X hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu: Nerede kalmıştık?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ana hesabının kapatılmasının ardından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı da X'te erişime engellendi.

X sosyal medya platformu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için kullanılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını erişime engelledi.

Karar bugün saat 20.30 sıralarında uygulandı.

Gerekçe ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesabın kapatılması için talepte bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin CBAdayOfisi adlı hesabı birkaç kez isim değiştirerek erişim engelini aşmaya çalışmıştı.

Nerede kalmıştık? 😎 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) November 17, 2025

İmamoğlu’nun yeni Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, @CAOIletisim kullanıcı adıyla açıldı ve ilk tweette “Nerede kalmıştık?” mesajı paylaşıldı.