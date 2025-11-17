  1. Ekonomim
X hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu: Nerede kalmıştık?

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin Türkiye'den erişime engellenmesinin ardından yeni açılan hesabından “Nerede kalmıştık?” mesajı paylaşıldı. 

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ana hesabının kapatılmasının ardından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı da X'te erişime engellendi.

X sosyal medya platformu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için kullanılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını erişime engelledi.

Karar bugün saat 20.30 sıralarında uygulandı.

Gerekçe ise "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hesabın kapatılması için talepte bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin CBAdayOfisi adlı hesabı birkaç kez isim değiştirerek erişim engelini aşmaya çalışmıştı.

İmamoğlu’nun yeni Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, @CAOIletisim kullanıcı adıyla açıldı ve ilk tweette “Nerede kalmıştık?” mesajı paylaşıldı. 

 

