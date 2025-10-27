X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek inmek isteyen 2 kişi kayboldu: Alarma geçiren silah sesi

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüp K. ve Murat A., 3 arkadaşlarıyla birlikte Uludağ’a gezmeye geldi. Dönüşte 3 kişi teleferikle aşağı inmeyi tercih ederken, Eyüp K. ve Murat A. yanlarında ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle X-ray cihazından geçmemek için yürüyerek inmeye karar verdi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden iki arkadaş, cep telefonlarıyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin son sinyal aldığı bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ancak şarjlarının bittiği değerlendirilen kişilere ulaşılamadı. Arama çalışmaları sırasında bölgeden silah sesi duyulduğu yönünde ihbarlar alındı. Bunun üzerine ekipler, silah sesinin geldiği ormanlık alan üzerinde yoğunlaştı.

Arama kurtarma çalışmaları gece boyunca da sürerken, iki kişinin sağlık durumuna dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan, dron ile kayıplara ulaşılması için havadan destek veriliyor.