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X, TRT’nin Bolu Belediyesi’ni suçlayan paylaşımını yalanladı

Sosyal medya platformu X TRT'nin Bolu'daki otel yangını hakkında belediyeyi suçladığı haberi yalanladı.

Haber Merkezi
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X, TRT’nin Bolu Belediyesi’ni suçlayan paylaşımını yalanladı
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Yangın faciasının ardından Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili bir yayın yasağı kararı aldı. Yasağın kaldırılmasının ardından TRT, bir belge yayınlayarak otelin belediye tarafından denetlendiğini duyurdu. TRT'nin paylaştığı belgede, Mudurnu Enerji ve Sanayi A.Ş.'nin 70 metrekarelik bir alan için kafe-restoran bölümü açmak amacıyla başvurduğu ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yeterlilik raporu verdiği belirtildi.

X gönderiye bildirim koydu

TRT Haber, söz konusu belge ve haberi paylaştığı X platformunda, sistem tarafından habere düzeltme yapılarak altına not düşüldü. X, TRT'nin haberine düştüğü notta mevzuatın yazdığı resmi web sitesinin de linkini paylaşarak "Dayanılan belgede yangın denetimin yanan otele değil 70 m2’lik bir restorana yapıldığı yazıyor, otelin adı belgede yazmıyor. Bu haliyle tweet, sanki resmi bir belgeye dayanmış gibi göstererek yanıltmakta. Yönetmeliğe göre denetim yetkisi belediyelerde değil bakanlıktadır." ifadeleri kullanıldı.

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