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X, Türkiye'deki hesap engellemelerine Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etti

X’in (eski adıyla Twitter) küresel hükümet ilişkileri birimi, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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X, Türkiye'deki hesap engellemelerine Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etti
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X’in (eski adıyla Twitter) küresel hükümet ilişkileri birimi, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Engellenen hesaplar arasında gazetecilerin ve haber platformlarının bulunduğu belirtildi.

Şirket, kullanıcılarının ifade özgürlüğünü küresel ölçekte koruma taahhüdünde bulunduğunu vurgulayarak, bu hakları savunmak için tüm yasal yolları kullanacaklarını ifade etti.

Paylaşım, 26 Mart 2025 saat 15:00’te yapıldı ve kısa sürede 116.000'den fazla görüntülenmeye ulaştı.

Gönderinin altındaki bazı yanıtların “Türkiye'de yasal taleple engellendiği” bilgisi dikkat çekti.

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