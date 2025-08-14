X (Twitter) çöktü mü? Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor?

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden X'te (Twitter) giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor.

Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğunu merak edenler ise araştırmalarına başladı.

Trend aramalara ulaşmaya çalışan ve akış yenilemeye çalışan kullanıcılar, farklı tarayıcılar üzerinden ve gizli sekmeden Twitter’a giriş yapmayı deniyor.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre Elon Musk'ın X platformunda bugün kesintiler yaşanıyor.