  3. X (Twitter) çöktü mü? Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor?
X (Twitter) çöktü mü? Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor?

X'te (Twitter) akşam saatlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Hata ile karşılaşan kullanıcılar ise sorunun çözümünü ve kaynağını merak ediyor.

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden X'te (Twitter) giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor.

Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğunu merak edenler ise araştırmalarına başladı.

Trend aramalara ulaşmaya çalışan ve akış yenilemeye çalışan kullanıcılar, farklı tarayıcılar üzerinden ve gizli sekmeden Twitter’a giriş yapmayı deniyor.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre Elon Musk'ın X platformunda bugün kesintiler yaşanıyor.

X (Twitter) çöktü mü? Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? - Resim : 1

