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X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!

Sosyal medya platformu X’te öğle saatlerinde yaşanan kesintinin ardından, saat 16.33 civarında yeniden erişim sorunu yaşandı. Ancak platform, dakikalar içinde tekrar erişime açıldı.

Haber Merkezi
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X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!
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Sosyal medya platformu X'te aynı gün içinde iki kez erişim problemi yaşandı. Öğle saatlerinde kesinti yaşanmış, ardından kesinti saat 13:13 itibarıyla sona ermişti. Saat 16.33 civarında yeniden erişim sorunu yaşandı.

Saat 17:20 itibarıyla da erişim sorunu çözüldü. X'e yeniden erişim sağlanabiliyor.

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'un aktardığı kullanıcı raporlarına göre 16:30'da yeniden artış gösteren erişim sorunu, birçok ülkede X platformuna giriş yapamama, akışın yenilenmemesi ve paylaşımların yüklenmemesi gibi problemlerle yeniden kendini göstermişti.

Sorunlara ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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