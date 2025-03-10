X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!

Sosyal medya platformu X'te aynı gün içinde iki kez erişim problemi yaşandı. Öğle saatlerinde kesinti yaşanmış, ardından kesinti saat 13:13 itibarıyla sona ermişti. Saat 16.33 civarında yeniden erişim sorunu yaşandı.

Saat 17:20 itibarıyla da erişim sorunu çözüldü. X'e yeniden erişim sağlanabiliyor.

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'un aktardığı kullanıcı raporlarına göre 16:30'da yeniden artış gösteren erişim sorunu, birçok ülkede X platformuna giriş yapamama, akışın yenilenmemesi ve paylaşımların yüklenmemesi gibi problemlerle yeniden kendini göstermişti.

Sorunlara ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.