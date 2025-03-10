X'e erişim ikinci kez kesildi: Dakikalar içinde geri geldi!
Sosyal medya platformu X’te öğle saatlerinde yaşanan kesintinin ardından, saat 16.33 civarında yeniden erişim sorunu yaşandı. Ancak platform, dakikalar içinde tekrar erişime açıldı.
Sosyal medya platformu X'te aynı gün içinde iki kez erişim problemi yaşandı. Öğle saatlerinde kesinti yaşanmış, ardından kesinti saat 13:13 itibarıyla sona ermişti. Saat 16.33 civarında yeniden erişim sorunu yaşandı.
Saat 17:20 itibarıyla da erişim sorunu çözüldü. X'e yeniden erişim sağlanabiliyor.
Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'un aktardığı kullanıcı raporlarına göre 16:30'da yeniden artış gösteren erişim sorunu, birçok ülkede X platformuna giriş yapamama, akışın yenilenmemesi ve paylaşımların yüklenmemesi gibi problemlerle yeniden kendini göstermişti.
Sorunlara ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.