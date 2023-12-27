Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin lira para cezası

Yaban keçisi avlayanlara 314 bin 576 lira idari para cezası kesildi.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi sınırları içerisinde yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Gevaş Şefliği ekipleri bölgeye gitti.

Bölgede yapılan çalışmalarda arazide 2 kişi, kafası kesik halde bir adet yaban keçisi ile birlikte tespit edildi. Şahısların üzerinde ruhsatı bulunmayan bir adet yivli silah tespit edilmiştir. Yivli silaha jandarma tarafından el konulurken, şahıslar hakkında tutanak düzenlenmiş olup 300 bin TL tazminat ve 14 bin 576 TL idari para cezası kararı alındı.

DKMP ekipleri, destekleri için Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.