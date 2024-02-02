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Yaban keçisi avlayanlara 346 bin lira para cezası

Bakanlık, Tunceli'de yaban keçisi avlayanlara 345 bin 988 lira para cezası kesildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Yaban keçisi avlayanlara 346 bin lira para cezası
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban keçisi avlayan kişilere 345 bin 988 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tunceli’de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

 

 

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