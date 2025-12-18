Yabancı maliye bakanlıkları harekete geçti: 5 milyon Türk için ceza kapıda!

Türkiye’nin taraf olduğu Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Paylaşımı anlaşması kapsamında, banka hesaplarına ilişkin verilerin Avrupa ülkeleriyle otomatik olarak paylaşılmaya başlanması yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren sonuçlar doğurdu. Yabancı maliye idareleri, Türkiye’deki hesap ve varlıklara dair bilgilere ulaşınca denetimleri sıkılaştırdı; birçok ülkede vergi cezaları, sosyal yardımların kesilmesi ve geriye dönük hukuki süreçler gündeme geldi.

Yaklaşık 5 milyonu aşkın yurt dışı yerleşik Türk için endişe edilen tablo böylece hayata geçmiş oldu. Sözcü'nün haberine göre Türkiye’nin Mayıs 2021’de imzalayıp yürürlüğe aldığı anlaşma sayesinde, Türkiye’de bulunan banka hesapları ve elde edilen gelirler, kişilerin ikamet ettiği ülkelerin vergi otoritelerine düzenli olarak aktarılıyor. Bu kapsamda gelir veya varlıklarını beyan etmediği tespit edilen gurbetçiler, yüksek tutarlı cezalar ve geçmişe dönük vergi talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'den gelen veriler ışığında kendi ülkelerinde ikamet eden ancak Türkiye'de varlığı bulunan kişileri mercek altına aldı. Özellikle sosyal yardım alan ancak Türkiye'de geliri veya mevduatı olduğu tespit edilen gurbetçiler için geriye dönük 10 yıla kadar inceleme başlatıldı.

Tespit edilen durumlarda şu yaptırımlar uygulanıyor:

Vergi Cezası: Türkiye'deki gelirler üzerinden hesaplanan vergiler faiziyle talep ediliyor.

Yardım Kesintisi: Haksız yere alındığı iddia edilen sosyal yardımlar kesiliyor ve geçmişte ödenen paralar geri isteniyor.

Suç Duyurusu: "Vergi kaçırma" suçlamasıyla gurbetçiler hakkında davalar açılıyor.

Türkiye’deki banka hesaplarında 1.000 doların üzerinde bakiyesi bulunanlar

Uygulama çerçevesinde, Türkiye’deki banka hesaplarında 1.000 doların üzerinde bakiyesi bulunanlar ile kira geliri ya da ortaklıktan kazanç elde eden kişilerin finansal bilgileri otomatik olarak karşı ülkelere aktarılıyor. Bu veri paylaşımı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın düzenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Kişinin yaşadığı ülkede verdiği vergi beyanında Türkiye’deki bu gelir ve varlıklara yer vermemesi halinde sistem uyarı oluşturuyor. Yabancı vergi idareleri, Türkiye’den iletilen bilgilerle mükellefin beyanını karşılaştırarak uyumsuzluğu tespit ettiğinde, en az beş yıla kadar geriye dönük vergi hesaplaması yaparak tahakkuk sürecini başlatıyor.

Tüm gurbetçiler için cezai süreç riski

Cezai uygulamalar, statü ayrımı yapılmaksızın yurt dışında yaşayan tüm gurbetçileri kapsıyor. Türkiye’de herhangi bir mal varlığı ya da geliri bulunan kişilerin bilgileri, vatandaşlık ya da oturum durumuna bakılmaksızın ilgili ülke makamlarıyla paylaşılıyor. Buna Alman veya başka bir ülke vatandaşlığına geçmiş Türkler, süresiz oturum izni olanlar ve kısa süreli oturum izniyle yaşayanlar da dahil ediliyor.

En yüksek risk grubunun ise iltica başvurusunda bulunan kişiler olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de mal varlığına veya düzenli gelirine sahip olduğu tespit edilen sığınmacıların, bu durumun iltica gerekçeleriyle çeliştiği değerlendirilerek, kabul edilmiş iltica başvurularının iptaliyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.