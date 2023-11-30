Yabancı tescilli kiralık uçaklar iç hatlarda uçabilecek

Canan SAKARYA/ANKARA



Artan yolcu talebinin karşılanması amacıyla Sivil Havacılık Kanununda yapılan değişiklikle havayolu şirketlerinin yurt dışından kiraladıkları uçaklar iç hatlarda uçabilecekler. Torba yasada yer alan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yurtdışından kiralanan uçakların iç hatlarda uçmasıyla birlikte 1 yılda ortalama 22 bin iç hat seferi gerçekleştirilmesi ve yaklaşık 3.7 milyon yolcunun taşınması bekleniyor.

Sivil Havacılık Kanununda yer alan kabotaj hakkı gereğince Türkiye içinde, iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yalnızca Türk hava araçları ile yapılabiliyor. Bu nedenle halen taşıma yapan şirketler taşımayı mülkiyetlerinde yer alan ve sicile kayıtlı bulunan hava araçları ile yapabiliyorlar. Uçak üreticilerinden kaynaklı uçak teslimindeki gecikmeler, yaşanan motor arızaları, uçucu ekip yetersizliği ve yolcu talebinde beklenmeyen artışların sektörde yabancı hava yolu şirketlerinden yapılan kiralamaları zorunlu hale getirdiği belirtilirken, kiralanan bu uçakların yasal engel nedeniyle ihtiyaç olmasına rağmen yurt içinde kullanılamadığı belirtildi.

Yapılan düzenlemeyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla da Türkiye içinde iki nokta arasında havayolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşıması yapılabilecek. Yabancı hava yolunun yerli bir hava yoluyla anlaşmalı olarak iç hatta uçabilmesi ile artan yolcu talebinin daha rahat karşılanmasının hedefl endiği kaydedildi. Yapılan hesaplamalara göre, bir yurt dışı operatöründen 20 uçaklık bir hizmet alınması durumunda, yurt dışı seferler ile birlikte yurt içi seferlerin de yapılması mümkün olduğunda 1 yılda ortalama 22 bin iç hat seferi gerçekleştirebilecek. Böylece yabancı operatör tarafından gerçekleştirilecek yurt içi seferlerde yıllık yaklaşık 3.7 milyon yolcu taşınabilecek.